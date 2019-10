Skyrim Special Edition: una mod aggiunge più di 200 incantesimi

La mod Mysticism per Skyrim Special Edition aggiunge oltre 200 incantesimi, tra novità versioni migliorate e incantesimi ripresi dai titoli precedenti

Simon Magus, un noto modder di Skyrim, ha rilasciato una nuova versione della sua Mod Mysticism per The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition. Grazie a questa vengono aggiunti al gioco oltre 200 incantesimi meticolosamente bilanciati uno per uno.

Questi incantesimi sono stati inseriti con l’idea alla base di dare la sensazione di far parte del mondo di Skyrim, non solo in termini di meccaniche di gioco ma soprattutto esteticamente. I giocatori potranno quindi acquistarli dai mercanti, trovarli all’interno dei dungeon o in giro per tutto il mondo di gioco. Molti di questi incantesimi reintrodurranno gli archetipi presenti nei giochi precedenti mentre andranno ad espandere quelli già presenti all’interno di Skyrim.

Oltre ad aggiungere nuovi incantesimi la mod va a rielaborare pesantemente numerosi incantesimi già presenti nella versione Vanilla del gioco. Grazie a questa cura minuziosa Mysticism è capace di dare un’esperienza magica per tutta la durata del titolo.

Il modder ha utilizzato proprio le risorse messe a disposizione dal gioco Vanilla per creare effetti visivi di alta qualità. Fin dalla sua prima versione la mod è stata costantemente migliorata e sistemata, risolvendo anche alcuni problemi che colpivano, ad esempio, i tempi di casting sull’incantesimo Evoca Ascia da Guerra.

Vi segnaliamo che la Mod Mysticism è disponibile esclusivamente per The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition su PC, e la potete scaricare gratuitamente dal Nexusmod a questo link. Cosa pensate di questa Mod? Avete intenzione di provarla per sperimentare con gli oltre 200 incantesimi inseriti? Diteci la vostra.