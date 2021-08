Skyrim: una leggenda viene confermata dopo 10 anni

Vi abbiamo già parlato di una serie di segreti e leggende che erano nascoste in The Elder Scrolls V Skyrim per tutti questi anni, ma sembra che i giocatori di questo titolo immortale non abbiano ancora scalfito la superficie dei segreti che il gioco di ruolo di Bethesda nasconde. C’è un mito particolare che dopo dieci anni ha trovato una conferma ufficiale direttamente da uno sviluppatore che ha lavorato alla realizzazione di uno dei giochi più amati e giocati di sempre.

Parliamo delle volpi che, stando ad alcune leggende, sembravano scappare dal giocatore solo per poi condurlo in posti segreti in cui trovare dei preziosi bottini. A svelarci la verità su questo mito è stato l’ex sviluppatore di Bethesda Joel Burgess, il quale, ispirato dal racconto dell’intro di Skyrim rovinato da un’ape, ha voluto far luce su una delle curiosità più chiacchierate del gioco di ruolo fantasy uscito originariamente nel 2011.

Stando a quanto dichiarato da Burgess il mito delle volpi di Skyrim è vero, piò o meno. Questa leggenda è in realtà dovuta alle capacità di esplorazione delle volpi e a come sono state programmate per fuggire. Fondamentalmente le volpi sono state inserite nel gioco per spaventarsi e scappare dal giocatore, e quando si sceglie di rincorrerle il giocatore si ritroverà in parti della mappa con diversi loot, questo grazie al modo in cui era stata creata l’intera mappa di gioco.

