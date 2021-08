Skyrim: iconica scena è stata rovinata da un’ape

Avete presente l’inizio di Skyrim? Schermo nero che sfuma pian piano per rivelare la posizione del giocatore in prima persona su un carretto ai confini dei territori dei Nord, dove un umano gli dice “Finalmente sei sveglio“. Questa scena è diventata iconica anche per i meme che sono stati realizzati, è impossibile non conoscerla.

Nate Purkeypile, ex developer in forze per Bethesda proprio per lo sviluppo di Skyrim, ha condiviso sui social una piccola perla che riguarda l’inizio del gioco. Diciamo che sia Skyrim che Bethesda sono celebri anche per i bug, ma quanto incontrato dallo sviluppatore ha segnato per sempre l’opinione che ha avuto dell’inizio del gioco: un tormento. Questa scena, infatti, ha dato parecchi problemi all’intero team di sviluppo a causa di un bug che nessuno è riuscito a comprendere per diverso tempo: mentre il carretto si muove portando il giocatore e gli altri prigionieri sul luogo d’esecuzione, a un certo punto veniva sbalzato via verso il cielo per nessun motivo apparente.

Nate ha spiegato che il carretto non si muove su dei binari preimpostati, ma il suo intero movimento è simulato con la fisica. Quando gli sviluppatori hanno notato che qualcosa non andava con il carretto che veniva lanciato in aria improvvisamente, hanno subito capito che ci fosse una qualche collisione involontaria con un elemento della mappa. Eppure, la modalità e la velocità con cui il carretto veniva sbalzato in aria erano troppo strane e incongruenti con le impostazioni della fisica del terreno; anche con una pietra messa in una posizione sbagliata o troppo appuntita, il carretto non avrebbe dovuto avere una reazione del genere durante il suo percorso: “Qualcosa stava dicendo a quel carretto di andarsene a fan***o e di uscire da quella strada.”

So, I have a story about the Skyrim Intro and how hard game development is. That intro is famous now, but back then, it was just that one thing that we had to keep working and working on forever. I lost track of how many times I've seen that cart ride. Easily hundreds. (thread) pic.twitter.com/D0E0oZ5uX8 — Nate Purkeypile (@NPurkeypile) August 17, 2021

È stato solo dopo molto tempo che gli sviluppatori, dopo averle provate tutte, hanno scoperto che il bug era causato da una piccola ape. All’inizio dello sviluppo di Skyrim, il team aveva pensato di usare le api come ingredienti delle pozioni, e per questo motivo avevano le collisioni attivate per essere raccolte dal giocatore. Quando poi più tardi si è deciso di togliere le api dalla riserva di ingredienti, gli sviluppatori hanno dimenticato di disattivare le collisioni dell’insetto. Ecco perché quando un’ape casuale in volo si scontrava col carretto di Skyrim, il giocatore si ritrovava improvvisamente sopra le nuvole.