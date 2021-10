Sonic: il nuovo gioco potrebbe essere il Breath of the Wild della saga

Sono ormai diversi anni che manca all’appello un nuovo gioco della serie principale di Sonic. Il porcospino supersonico di SEGA raramente è riuscito a brillare con le iterazioni in tre dimensioni, ma a quanto pare il prossimo gioco in cantiere potrebbe sorprendere i fan vecchi e nuovi dello storico franchise.

Stando a diversi rumor, il nuovo gioco dovrebbe chiamarsi Sonic Rangers, e avrà una particolarità alquanto inaspettata. Oltre ad essere uno progetto ad alto budget, il titolo andrebbe ad introdurre una serie di nuove meccaniche per il franchise.

Oltre a questo, il noto sito Tails Channel ha svelato una serie di possibili novità che verranno introdotte con il nuovo gioco di Sonic. Tra queste si cita un mondo che strizza l’occhio pesantemente a The Legend of Zelda Breath of the Wild.

La fonte cita anche alcuni playtest effettuati sul gioco, i quali svelerebbero l’assenza di altri personaggi giocabili e come ogni terreno impatterà in modi diversi sulla corsa del porcospino. Tante succose informazioni, ma al momento il tutto manca di ufficialità, per questo vi consigliamo di prendere il tutto con le dovute attenzioni.