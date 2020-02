Sony: presentato PlayStation Player Celebration, un concorso ricco di premi esclusivi

L’anno scorso Sony ha festeggiato il grande traguardo di 100 milioni di console vendute in tutto il mondo dal 2013 (data di rilascio di PlayStation 4), fino a giugno 2019. Per celebrare questo incredibile successo, l’azienda giapponese ha deciso di proporre il PlayStation Player Celebration, un concorso speciale per tutti gli utenti del monolite nero con in palio ricchi premi esclusivi.

Purtroppo l’iniziativa non sarà attiva per il nostro paese, molto probabilmente a causa delle norme sulla regolamentazione dei concorsi, specialmente se in questi ci sono premi in denaro in palio. Gli utenti PS4 residenti nei paesi partecipanti possono aderire al contest attraverso il PlayStation Blog di Sony. Le registrazioni sono ufficialmente aperta a partire da oggi fino al 24 febbraio.

Durante il PlayStation Player Celebration, i concorrenti dovranno giocare ai propri titoli preferiti e raggiungere un determinato obiettivo proposto dall’iniziativa giorno dopo giorno. Il punteggio verrà calcolato in base ai trofei guadagnati, ogni tipologia avrà dei punti speciali, quindi immaginiamo che i trofei più “rari” accumuleranno più punti. I fortunati che potranno partecipare al concorso otterranno un tema dinamico e degli avatar esclusivi, con la possibilità di vincere ulteriormente anche altri premi come mostrato nel video postato qui sopra. Come detto ad inizio notizia l’iniziativa non è disponibile per l’Italia, quindi per quanto ci riguarda dovremmo solo fare da spettatori.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete dispiaciuti che non sia disponibile nel nostro paese? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le novità su PlayStation 4 in attesa dell’annuncio imminente di PS5.