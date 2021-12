Splinter Cell è tornato! Ubisoft annuncia il remake!

Finalmente ci siamo: dopo anni di rumor, speculazioni e voci di corridoio, ora è arrivata la conferma ufficiale. Splinter Cell sta per tornare e l’annuncio è arrivato direttamente da Ubisoft Toronto nella giornata odierna, con una breve press release lanciata sul blog ufficiale della divisione canadese del publisher e sviluppatore.

Come recita il comunicato presente sul blog di Ubisoft Toronto, il remake di Splinter Cell sarà sviluppato utilizzando lo Snowdrop Engine, lo stesso motore utilizzato da Avatar: Frontiers of Pandora, oltre che il prossimo gioco di Star Wars, per garantire una qualità grafica eccellente e in linea con le aspettative next gen che può offrire la tecnologia odierna. Lo stesso engine è stato inoltre impiegato anche in altre produzioni, come ad esempio la serie di The Division ed è stato creato da Massive Entertainment, team di sviluppo diventato negli ultimi tempi parte della grande famiglia di Ubisoft.

Oltre all’annuncio ufficiale del remake di Splinter Cell, il blog è accompagnato da un’intervista decisamente interessante con tre membri dello sviluppo: Matt West, Peter Handrinos e Chris Auty, tre colonne portanti del progetto. Il tutto è stato trasportato anche in un video, che trovate come di consueto poco più in basso.

Purtroppo, almeno per ora, novità in vista non ce ne sono. Il remake di Splinter Cell è ora ufficiale, con Ubisoft che ha appunto annunciato il via libera al progetto. Nello stesso post sul blog il team di sviluppo ha dichiarato di avere diverse posizioni aperte per lavorare al rifacimento della serie con Sam Fisher. Insomma, la data di uscita sembra essere ancora lontana, ma per ora possiamo stare tranquilli: il gioco esiste e finalmente, dopo anni di speculazioni, è arrivata la conferma ufficiale! Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.