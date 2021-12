Splinter Cell, il nuovo capitolo si avvicina! Ecco un’altra conferma

È da moltissimo tempo che si parla di Splinter Cell e di un suo possibile ritorno. Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a diversi rumor in merito, oltre che qualche dichiarazione ufficiale in merito da parte del CEO di Ubisoft, Yves Guillemot. Ora però il nuovo gioco della serie potrebbe essere davvero più vicino che mai.

Nel corso della notte italiana, infatti, è stata scoperto un nuovo trademark di Splinter Cell. La registrazione del marchio è avvenuta il 6 dicembre, sotto la voce 41 che si utilizza normalmente per i prodotti di intrattenimento. L’application da parte del publisher e sviluppatore franco canadese fa presuppore dunque che un nuovo gioco di Sam Fisher, basato sui libri dello scrittore americano Tom Clancy sia effettivamente in sviluppo, soprattutto considerando le prime righe della voce a cui è stato registrato il marchio, che fanno riferimento a ” giochi per computer online per zone globali e locali”.

Un altro gioco della saga di Splinter Cell diventa dunque decisamente più probabile, soprattutto se pensiamo all’ultimo rumor delle scorse settimane, dove diversi leaker decisamente affidabili hanno svelato come nella sede canadese di Ubisoft sia stato dato effettivamente l’ok a procedere con lo sviluppo del nuovo capitolo. L’ultimo titolo della serie, Blacklist, ha debuttato nel 2013 e da lì in avanti Sam Fisher è stato solo protagonista di eventi crossover con altri videogiochi, come ad esempio Ghost Recon: Wildlands, sotto forma di skin che richiamavano la forma di una delle icone moderne di questa industria.

Come di consueto in questi casi, vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze. Non ci sono ancora conferme ufficiali in merito ad un eventuale ritorno di Splinter Cell e il marchio potrebbe fare riferimento anche ad altri prodotti di intrattenimento, ma nel caso vi aggiorneremo non appena Ubisoft deciderà di esporsi con dei comunicati in merito ad un nuovo gioco della serie.