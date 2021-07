Splitgate parte col piede giusto, l’open beta raggiunge grandi numeri

Qualche istante fa, 1047 Games, gli sviluppatori dello sparatutto online gratuito Splitgate, hanno annunciato che l’open beta del proprio nuovo gioco è partita nel migliore dei modi, superando i 600.000 nuovi giocatori in soli sei giorni. Per il lancio ufficiale del 27 luglio, il titolo FPS con i portali includerà nuovi contenuti oltre al cross-play su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, e le console Xbox di entrambe le generazioni.

Nonostante questi importanti numeri, i ragazzi di 1047 Games chiedono ai fan di continuare a essere pazienti mentre il team di sviluppo ampliae la capienza dei server. Nicholas Bagamian, CTO e co-fondatore di 1047 Games ha affermato: “Sinora la nostra Community è stata disponibile e comprensiva durante le pause di manutenzione dei server, mentre lavoriamo per risolvere i colli di bottiglia che si sono verificati nel momento in cui tantissimi nuovi giocatori si sono entrati nel gioco.”

“Voglio ringraziare sinceramente ogni singolo giocatore che ha dato una possibilità al nostro gioco ed in particolare i nostri fedeli giocatori PC che ci seguono da quando il nostro gioco è uscito su Steam. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare su Splitgate per migliorare il gioco insieme alla nostra comunità in continua crescita”, ha affermato in seguito Ian Proulx, CEO e co-fondatore di 1047 Games.

Con il lancio del gioco atteso per il prossimo 27 luglio, Splitgate includerà tre arene nuove di zecca e di grande impatto visivo, una nuova modalità di gioco chiamata Showdown, decine di nuove skin, nuovi loadout e altro ancora. Lo Studio ha recentemente annunciato che si espanderà in seguito al lancio di questa estate del suo gioco di punta, grazie all’arrivo di 6.5 milioni di dollari di finanziamenti. Le risorse aiuteranno il team a continuare a crescere e a portare avanti una strategia aggressiva in termini di contenuti e aggiornamenti.