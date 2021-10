Squid Game: sta arrivando l’ennesimo Battle Royale?

Squid Game è l’ultimo fenomeno di Internet. La serie TV prodotta in Corea del Sud è diventata immediatamente un cult, sia per l’ottima caratterizzazione dei personaggia, sia per il concept e la stravagante quanto inquietante ambientazione. Ora questo successo, stando all’insder Tom Henderson, sta per trasformarsi anche in un videogioco, anche se non è ancora chiaro come questo potrebbe avvenire.

La dichiarazione di Henderson è tuttavia decisamente ambigua. Nel tweet infatti l’insider non cita direttamente un adattamento di Squid Game in un videogioco, ma più del format visto. In parole molto semplici: difficilmente al momento si potrà vedere un videogioco tratto dalla serie TV. Più facile, invece, una sorta di Battle Royale con elementi più cruenti presi in prestito dalla serie. Certo, bisognerebbe considerare anche la questione relativa ai diritti ma chiaramente la situazione è ovviamente in divenire ma ci sono già esempi di successo nel campo.

Pur non essendoci un adattamento ufficiale, infatti, già di recente alcuni giochi si sono affacciati o hanno richiamato in pieno lo stile di Squid Game. Un esempio è Fall Guys, una sorta di Battle Royale misto platform. L’altro invece è proprio una trasposizione uno a uno del gioco su Roblox, la piattaforma miliardaria che consente a tutti di poter creare i propri scenari. Ne sono nate diverse e oramai anche la piattaforma è invasa da alcuni cloni, alcuni più realistici, altri invece che si concentrano su specifici punti della serie TV.

Apparently a "SQUID GAME" type of game is in development already. I'm not sure on the developer just yet though. The future of BR is coming 😂 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) October 10, 2021

Il successo di Squid Game potrebbe portare ad una serie di nuove iterazioni del franchise. L’ambito dei videogiochi è quello meno probabile, mentre invece è decisamente più scontato che la serie possa trasformarsi in libri, lungometraggi e altri media più vicini alla sua natura attuale. Non ci resta dunque che attendere eventuali annunci ufficiali in merito da parte di Netflix per vedere se davvero sarà possibile replicare la crudeltà dell’ultimo successo televisivo.