Annunciato a settembre 2021, durante un evento PlayStation, il remake di Star Wars KOTOR non sarebbe più nelle mani di Aspyr. Il team di sviluppo texano, secondo il giornalista di Bloomberg Jason Schreier, avrebbe dunque perso la commissione di Embracer, che sarebbe finita nelle mani di un altro sviluppatore presente nell’Europa dell’Est, ovvero Saber Interactive.

La decisione di cambiare sviluppatore non è stata presa solamente dal publisher e dalla holding svedese. Il risultato di questo passaggio di consegne (ancora non ufficiale, ci teniamo a ribadirlo) sarebbe il frutto della cooperazione di Embracer insieme a Walt Disney, detentrice dei diritti di Star Wars e di tutte le proprietà intellettuali di Lucasfilm in seguito all’acquisto della casa di produzione fondata da George Lucas.

La notizia, seppur non confermata ufficialmente, potrebbe decisamente essere reale. Giusto lo scorso mese, infatti, Aspyr Media aveva messo in pausa lo sviluppo di Star Wars KOTOR Remake. Una decisione presa in virtù dell’impossibilità di continuare i lavori sul gioco. Secondo quanto riportato da Schreier, da sempre molto vicino all’industria dei videogiochi, il gioco ora sarebbe nelle mani di Saber Interactive, con conseguente slittamento della data di uscita ufficiale, anche se non è mai stata comunicata da parte di Embracer.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, il gioco ora potrebbe infatti subire un gigantesco ritardo. Pur non avendo mai avuto una data di uscita, in molti pensavano che il titolo potesse debuttare intorno al 2023. Ora, complice questo passaggio di consegne, il remake di KOTOR potrebbe essere in dirittura d’arrivo tra il 2024 e il 2025. Una finestra temporale molto realistica: transizioni di questo genere creano sempre dei ritardi per quanto riguarda il periodo di uscita e nonostante Embracer abbia smentito eventuali delay interni, la sensazione è che il gioco sia davvero molto distante. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito.