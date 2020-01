Star Wars Jedi Fallen Order: Disney non voleva Spade Laser e Jedi

Star Wars Jedi Fallen Order, pur non essendo un gioco rivoluzionario, ha convinto critica e pubblico. Al di là della qualità dell’opera in quanto videogame, è la possibilità di interpretare uno Jedi (o per meglio dire un padawan) in grado di combattere con la Spada Laser e i poteri della Forza ad aver convinto molti all’acquisto. Tutto questo, però, non piaceva a Disney.

Tramite un recente episodio del podcast AIAS Game Maker, Stig Asmussen – game director – ha spiegato che, nel presentare il progetto di Star Wars Jedi Fallen Order a Disney, la prima reazione è stata negativa. La società ha infatti tentato di deviare il gioco verso i cacciatori di taglie e i blaster, mettendo da parte Spada Laser e Jedi.

Una reazione particolare, considerando che in passato Lucasfilm non era affatto interessata a prodotti slegati alle Spade Laser. Disney, però, ha chiaramente piani rivolti anche altrove, come dimostra lo stesso The Mandalorian. Potrebbe ad esempio spiegare perché due dei progetti messi da parte negli ultimi anni erano legati a cacciatori di taglie e ladri, armati di blaster.

Asmussen spiega però che non era il tipo di progetto al quale il team voleva lavorare e, quel punto, tanto valeva “chiederci di iniziare a fare un gioco di guida.” Asmusseng spiega inoltre che “Gli Jedi sono il Santo Graal, per fare un gioco su di loro devi guadagnartelo. C’è stata un po’ di contrattazione, ma hanno capito qual era il mio background e hanno detto ‘Okay, possiamo parlare di un gioco su degli utilizzatori della Forza, ma non Jedi’. Come potete vedere, però, il gioco ha Jedi nel nome.”

Respawn è anche riuscita a inserire le Spade Laser, mettendo da parte i blaster. In realtà, considerando che Respawn ha creato degli ottimi sparatutto, non sarebbe male vedere un loro gioco dedicato a un cacciatore di taglie, ma spesso è meglio che un team possa lavorare su ciò che più lo ispira.