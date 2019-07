Star Wars Jedi Fallen Order sarà molto simile a Sekiro

Star Wars Jedi Fallen Order è uno dei titoli più attesi in uscita in questa stagione natalizia. Da un'intervista, il gioco sarà simile a Sekiro.

Star Wars Jedi Fallen Order è uno dei titoli più attesi in uscita in questa stagione natalizia. Respawn, dopo un ottimo ingresso nei Battle Royale con Apex Legends, è pronta a portare ai fan il primo gioco d’azione/avventura incentrato sul fantastico e tanto amato mondo di Star Wars.

Quello che abbiamo potuto vedere all’E3 di quest’anno, era un gioco che ha tutte le carte in regola per essere la chiusura perfetta di un anno videoludico pieno di emozioni. Nonostante gli sviluppatori non siano stati di molte parole sul lato del gameplay e strutturale di Star Wars Jedi Fallen Order, finalmente oggi siamo stati in grado di capire qualcosa di più specifico sull’opera.

In una lunga intervista pubblicata sulla rivista EDGE (numero 335 di settembre 2019), i ragazzi di Respawn hanno menzionato due volte il team FromSoftware ed i suoi giochi. Per cominciare, il Lead Combat Designer Jason de Heras ha detto che Jedi Fallen Order è “molto simile” a Sekiro Shadows Die Twice.

“Ho pensato che fosse abbastanza tosto, ed è confortante sapere che si sarebbe potuto fare questo tipo di gioco senza un indicatore della stamina. Ti lasciano attaccare, ti fanno rotolare, e poi l’IA vi dirà se state facendo la cosa giusta“, ha spiegato lo sviluppatore. Ha poi continuato: “Ci ha confermato che non bisogna limitare tutto quello che fa il giocatore. Lasciate che abbiano un po’ più di libertà d’azione e poi che l’IA dia loro uno schiaffo sul polso o un pugno in faccia. Per noi è stato molto positivo sapere che esisteva un gioco simile al nostro. Molto simile“.

Anche il Game Director Stig Asmussen, ha reso ancora più esplicito il suo apprezzamento per FromSoftware, citandolo addirittura come un’ispirazione per la loro lavoro: “Sono stato un grande fan di From Software fin dai tempi di King’s Field. King’s Field II è uno dei miei giochi preferiti di sempre. Non si tratta di apprezzare un gioco e provare a ricrearlo, ma piuttosto capire cosa possiamo imparare riguardo al divertimento che offre“.

Nonostante le parole di Respawn, riteniamo che Star Wars Jedi Fallen Order non sarà difficile come FromSoftware ci ha abituati con i suoi giochi ma, con queste parole, ammettiamo che ci è salita un’ulteriore curiosità sul titolo.

Ricordiamo che Star Wars Jedi Fallen Order debutterà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 15 novembre.