Dopo tanti rumor, EA e Respawn Entertainment hanno ufficializzato il sequel di Star Wars Jedi Fallen order. Chiamat ufficialmente Star Wars Jedi Survivor, il gioco è stato annunciato nel corso dello Star Wars Celebration, la festa di Disney per celebrare il franchise creato da George Lucas e subito dopo il reveal sono state diffuse le prime informazioni in merito, con tanto di teaser trailer.

Star Wars Jedi Survivor è il sequel diretto di Fallen Order. Il titolo sarà ambientato cinque anni dopo l’originale e i fan e i giocatri vestiranno ancora una vlta i panni di Cal Kestis e saranno seguito dal fido droide BD-1. “Ancora prima di completare il primo capitolo, tutti noi in Respawn Entertainment avevamo la voglia di proseguire questo viaggio. Per Jedi Survivor stiamo lavorando fianco a fianco con Lucasfilm Games”, le parole di Stig Asmussen, game director in Respawn Entertainment.

Oltre a Cal e BD-1, i giocatori potranno contare anche sull’aiuto di tanti nuovi alleati. Il titolo subirà un’espansione del suo gameplay, con tante nuove feature e un combat system migliore e più profondo rispetto all’originale. “Per sopravvivere, Cal dovrà imparare ancora una vlta nuva skill e far crescere la sua connessione con la forza”, recita il comunicato stampa lanciato a margine dell’annuncio. Il titolo è stato annunciato con un primo teaser trailer, che trovate poco più in basso e uan serie di screenshot, che trovate invece in questa notizia.

Star Wars Jedi Survivor debutterà ufficialmente nel 2023. Il gioco è attualmente in sviluppo solamente per Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 e PC, diventando così uno dei primi prodotti interamente current gen in arrivo sul mercato. Una data di uscita precisa non è ancora stata comunicata, ma è molto probabile che ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi. Vi aggiorneremo non appena saranno disponibili ulteriori informazioni in merito.