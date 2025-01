Star Wars Outlaws è un vero flop: nel 2024 vende di più Jedi Survivor

Star Wars Outlaws di Ubisoft non ha ottenuto il successo sperato in Europa, vendendo meno copie rispetto a Star Wars Jedi: Survivor di Respawn Entertainment, uscito però l'anno precedente. La notizia emerge da un rapporto dell'ex capo di Games Industry, Christopher Dring.

Secondo il report, Star Wars Outlaws si è classificato solo al 47° posto tra i giochi più venduti in Europa nel 2023, superato da Star Wars Jedi: Survivor nonostante quest'ultimo fosse stato pubblicato l'anno prima. Questo dato evidenzia le difficoltà commerciali incontrate dal titolo di Ubisoft, che non è riuscito a imporsi sul mercato come previsto nonostante il prestigioso marchio Star Wars.

La performance deludente di Outlaws si inserisce in un momento complesso per Ubisoft: l'azienda francese sta affrontando diverse sfide, tra cui voci di una possibile acquisizione da parte di Tencent e un ulteriore rinvio di Assassin's Creed Shadows, ora previsto per marzo 2025.

Dal punto di vista qualitativo, Star Wars Jedi: Survivor ha ricevuto valutazioni nettamente superiori rispetto a Outlaws: il gioco di Respawn Entertainment ha, infatti, ottenuto recensioni entusiastiche, con molti critici che lo hanno definito un esempio di come realizzare un sequel di successo. Star Wars Outlaws, invece, ha una media voto di 75 su Open Critic, con solo il 65% dei recensori professionisti che lo raccomanda.

Mentre Ubisoft riflette sul risultato di Outlaws, EA ha già confermato lo sviluppo di un terzo capitolo della serie Star Wars Jedi, che andrà a concludere la trilogia iniziata con Fallen Order. Questo annuncio sottolinea la fiducia del publisher nei confronti della saga creata da Respawn, che finora ha saputo conquistare critica e pubblico.

Insomma, il confronto tra Outlaws e Survivor evidenzia come, nel competitivo mercato dei videogiochi, anche un marchio forte come Star Wars non sia garanzia automatica di successo, per cui la qualità complessiva del prodotto e la capacità di soddisfare le aspettative dei giocatori rimangono fattori determinanti per il successo commerciale e critico di un titolo.