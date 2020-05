Star Wars: nuovo gioco in arrivo quest’anno

Come un fulmine a ciel sereno, nella mattinata di oggi è arrivato l’annuncio di Star Wars Tales From the Galaxy’s Edge; nuovo gioco ambientato nell’ormai sempre più sconfinato universo di Star Wars per realtà virtuale. Alla plancia di comando a lavorare a questo progetto ci sono i ragazzi di ILMxLAB, una branchia della Lucasfilm che si occupa di creare esperienze d’intrattenimento immersive.

Star Wars Tales from the Galaxy’s Edge si presenterà come un action adventure ambientato tra gli eventi di Episodio 8 Gli Ultimi Jedi ed Episodio 9 L’Ascesa di Skywalker. Tra personaggi nuovi e già conosciuti dagli appassionati della saga cinematografica, questo titolo per realtà virtuale proporrà una storia inedita che porterà i giocatori a conoscere diversi dettagli in più sul Black Spire Outpost, situato sul pianeta Batuu.

Sebbene non si abbiamo molti altri dettagli al momento, il gameplay di Star Wars Tales From the Galaxy’s Edge vorrà proporre ai giocatori un mix di esperienze e stili diverse, così da dare un costante senso di varietà a tutti coloro che decideranno di approcciarsi a quqetso nuovo viaggio all’interno della galassia lontana lontana.

Oltre a queste prime informazioni, non sappiamo molto altro su questo nuovo gioco di Star Wars. Il titolo non ha ancora una data di lancio specifica, ma dovrebbe uscire entro la fine del 2020. Non si conoscono neanche i visori sui quali si potrà giocare, ma dato che il team ha collaborato a stretto contatto con Oculus Studios è molto probabile che arriverà sui visori Oculus. Cosa ve ne pare di queste prime informazioni sul nuovo titolo annunciato?