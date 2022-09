Tra i tantissimi giochi indie di successo usciti nel corso degli ultimi anni, gli appassionati hanno potuto mettere le mani su esperienze molto particolari e fuori dal coro. Una di queste è Stardew Valley, un gioco che ha sdoganato un certo tipo di esperienza dai ritmi placidi e con un mood generale molto accogliente. Ora, però, c’è un modder che ha deciso di alzare la posta in gioco all’interno di questo amatissimo titolo, trasformandolo in un vero e proprio roguelike.

La mod in questione, chiamata banalmente Stardew Valley Roguelike, introduce una serie di elementi di combattimento leggermente più definiti all’interno del life sim, insieme a nuovi mostruosi nemici che si possono trovare nella miniera. Le novità, però, non terminano qua, dato che questa nuova mod offre un pacchetto di esperienze nuove a tutti coloro che sono curiosi di vivere il gioco da una prospettiva decisamente diversa.

La mod va anche ad aggiungere una serie di layout personalizzati per i pavimenti, e ridimensiona la difficoltà aggiungendo ricompense personalizzate e nuovi piani con sfide uniche e 10 enormi boss da sconfiggere. La miniera originale di Stardew Valley è il luogo in cui questa esperienza roguelike prende vita e dove dovrete scavare per trovare una serie di nuovi tesori preziosi da ottenere e difendere con le unghie e con i denti.

Attualmente questa mod è ancora in via di sviluppo, con i due modder che stanno ancora implementando una serie di contenuti anche grazie ai primi feedback lasciati da alcuni appassionati. Non sappiamo, quindi, quando il tutto verrà rilasciato pubblicamente, ed è molto probabile che da qui al rilascio della mod possano cambiare diverse cose. Quel che è sicuro è che si tratta di un progetto fan-made molto interessante, e che sottolinea come ancora oggi, dopo anni dal lancio, Sardew Valley continui a essere un’esperienza che riesce ad attirare moltissimi appassionati.