È in arrivo un nuovo aggiornamento di Stardew Valley. L’update è pensato principalmente per i fan e i creatori di mod per questo titolo. Il creatore del gioco Eric Barone ha annunciato l’esistenza di questo aggiornamento sul suo Twitter in risposta a una domanda di RetroBoyYTBruh. L’utente chiede se i fan possono aspettarsi nuovi aggiornamenti e se Haunted Chocolatier è in qualche modo collegato al simulativo. RetroBoy ha chiesto informazioni su due futuri aggiornamenti e Barone ha effettivamente confermato che sta lavorando sia sulla patch 1.6 che su quella 1.7. I contenuti non sono ancora stati svelati nella loro interezza ma abbiamo già qualche informazione.

Per quanto riguarda i contenuti di questi due update per Stardew Valley, Barone afferma infatti che la patch 1.6 avrà delle migliorie orientate prevalentemente ai modder e al rendere più semplice il loro lavoro. Inoltre, l’aggiornamento porterà nuovi contenuti che, tuttavia, lo sviluppatore non ha voluto rivelare. Per quanto riguarda la 1.7, invece, le informazioni rilasciate da Barone sono molto più vaghe.

La scena mod di Stardew Valley è già sana e vivace, con dozzine di nuove mod aggiunte a NexusMods ogni settimana. Questi vanno da pacchetti di texture e nuovi ritratti di personaggi, fino a estesi aggiornamenti di contenuti, come Solid Foundations, una piattaforma mod in cui i creatori possono aggiungere le proprie creazioni per migliorare il gioco. A tal proposito, vi ricordiamo la mod crossover con l’universo Pokémon.

1) 1.6, yes. But it's mostly a modding-focused update (makes modders lives easier). There will be some new content but it won't be huge. 1.7? Who knows.

2) Yes, but I haven't decided how deep the connection will be exactly. I want Haunted Chocolatier to have its own identity — ConcernedApe (@ConcernedApe) June 23, 2022

In breve, Barone vuole rendere il processo di mod ancora più semplice per i creatori. Ciò potrebbe apparentemente aprire la porta a contenuti più fantasiosi all’interno della community. Considerando la mole di mod già presenti in Stardew Valley, un aggiornamento che ne semplifica lo sviluppo non può che essere un’aggiunta apprezzata. Staremo a vedere fino a che punto sapranno spingersi i creatori con i propri lavori.