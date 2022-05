I risultati di Stardew Valley sono sotto gli occhi di tutti. Il gioco creato da Eric Barone sotto lo pseudonimo di ConcernedApe ha venduto oltre 20 milioni di copie. A distanza di sei anni dalla release originale, inoltre, il titolo continua a macinare consensi e attirare nuovi giocatori. Naturale dunque che anche il mercato delle mod si sia espanso e stia attraendo sempre più creator, che lanciano progetti molto originali come quest’ultimo a tema Pokémon, che fonde i due universi in un esperimento molto interessante.

Il caso della mod odierna è decisamente interessante. Pokemania: The Return è infatti un update a una mod già esistente che rimpiazza tutti gli animali presenti in Stardew Valley con i Pokémon di diverse generazioni. Tra questi troviamo Mareep, Combusken, Psyduck e Gogoat. Tutti i pocket monster possono essere allevati, mentre alcuni invece sono destinati a essere animali da compagnia, come Growlithe, Meowth, Skitty, Poochyena, Electrike e Shinx, che sostituiscono cani e gatti.

Non solo però: all’interno dell’ecosistema naturale del gioco sono stati inseriti anche Pokémon che vanno a rimpiazzare i vari animali che si possono trovare nelle caverne, come per esempio Haunter, Zubat, Diglett e Grimer. Altre creature invece si possono invece trovare nel mondo di gioco. Per rendere l’esperienza ancora più realistica, tutte le Harvey Clinic sono state rimpiazzate con i Pokémon Center, mentre i JojaMart sono stati sostituiti dai Poké Mart. Presente anche un piccolo easter egg, ovvero un encounter con il Team Rocket.

Se siete interessati alla mod, il nostro consiglio è quello di scaricarla da Nexus. Il creatore, che si fa chiamare The Krominator, ha spiegato che in futuro intende aggiungere ulteriori feature, tra cui nuova musica e ulteriori feature dai giochi prodotti da Game Freak. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.