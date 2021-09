Steam Deck: arrivano i primi verdetti! Ecco cosa ne pensano gli sviluppatori

Steam Deck è stato sicuramente uno degli annunci più interessanti ed inaspettati degli scorsi mesi. La console portatile targata Valve ha saputo incuriosire fin da subito i giocatori, ed oggi abbiamo la possibilità di leggere le prime impressioni da parte di alcuni sviluppatori.

Giusto qualche giorno fa alcuni primi dev kit di Steam Deck sono stati spediti a diversi team di sviluppo, e i pareri dei suddetti sulla console non sono tardati ad arrivare. Mike Rose, sviluppatore di Descenders si è detto molto soddisfatto della piattaforma, la quale è in grado di far girare in modo liscio il proprio titolo anche con impostazioni grafiche massime.

Anche l’account Twitter del simulatore di volo X-Plane ha dedicato un bel post a Steam Deck, dichiarando che il nuovo hardware targato Valve è in grado di espandere gli orizzonti. Inotlre, è stato anche fatto notare che la piattaforma supporta le periferiche come i joystick per i simulatori di volo.

Any games that are currently mouse + keyboard only, we need to add controller support to make them work. But the touch screen works, so they can still be played!

Here's Yes, Your Grace — again, runs flawlessly pic.twitter.com/NOgtQ3QHES

— Mike Rose (@RaveofRavendale) September 21, 2021