Tra tutte le novità videoludiche del 2022, una delle più chiacchierate è sicuramente Steam Deck. L’hardware portatile di Valve ha saputo incuriosire moltissimi appassionati, tanto che in men che non si dica è diventato uno dei prodotti più venduti su Steam per diverse settimane di fila. Ora che l’hardware portatile è tra le mani di molti videogiocatori emergono una serie di dettagli, curiosità e vere e proprie stranezze inaspettate sull’esperienza che propone questa piattaforma.

Stando alle diverse segnalazioni di alcuni utenti, sembra che ci sia una nutrita schiera di possessori dell’hardware che si sono infatuati dell’odore proveniente dalle prese d’aria di Steam Deck (di cui potete acquistare una custodia su Amazon). Tutto ciò sembra assurdo e a testimoniare la stranezza della situazione ci sono anche una serie di meme, con alcuni di questi ultimi che suggeriscono che l’aroma conferisca poteri alla Gabe Newell a chiunque annusi tale fragranza.

Ci rendiamo perfettamente conto che questa storia sta diventando sempre più strana a ogni paragrafo, ma è tutto vero, a parte il dettaglio sui poteri di Gabe Newell (purtroppo). Stando alla segnalazione di un utente su Reddit, l’odore che divampa dalle prese d’aria di Steam Deck è forte e duraturo nel tempo e sembra essere riconducibile vagamente al sentore di plastica bruciata. Secondo la testimonianza diretta di questo utente, inoltre, sembra che l’odore rimanga nell’aria anche quando non si sta giocando e l’hardware è spento.

Questa storia ha portato molti possessori di Steam Deck ad affilare il proprio olfatto e ad annusare le prese d’aria dell’hardware. A quanto pare, però, non sono solo gli umani a essere attratti da questo misterioso afrore, con un altro utente che ha pubblicato una foto del suo gatto intento ad annusare incuriosito l’hardware portatile. Insomma, dopo la curiosità che spinse i giocatori a leccare le cartucce dei giochi di Nintendo Switch ecco che un’altra piattaforma portatile è riuscita a ossessionare i giocatori, questa volta prendendoli per il naso.