Steam: tra i giochi più remunerativi dell’anno ce ne sono solo 2 usciti nel 2019

Nelle scorse ore Steam ha pubblicato un elenco dei videogiochi più che hanno portato più profitto nel corso dell’ultimo anno appena concluso, e con grande sorpresa sono solamente due i titoli usciti nel 2019 ad apparire nella lista.

Tra i titoli più venduti sullo store digitale di Valve, solo Sekiro Shadows Die Twice di From Software e Total War Three Kingdoms di Creative Assembly appaiono direttamente dal 2019, mentre tutti gli altri titoli che vanno a comporre la lista sono presenti nel negozio ormai da anni.

Sekiro Shadows Die Twice ha ricevuto un’accoglienza molto calorosa da parte dei giocatori di ogni piattaforma, raggiungendo poche settimane fa il traguardo dei 3,8 milioni di copie vendute. Il titolo di From Software è stato anche premiato come Game of the Year ai The Game Awards lo scorso dicembre, battendo tra gli altri concorrenti Death Stranding di Kojima Productions.

A completare la lista troviamo Monster Hunter World, Grand Theft Auto V, The Elder Scrolls Online, Dota 2, Rainbow Six: Siege, Destiny 2, Counter-Strike, PUBG, Warframe e Civilization VI. Vi aspettavate così pochi giochi datati 2019 nella lista dei più remunerativi di Steam?