Steam ha una nuova serie di regole per i videogiochi venduti sulla sua piattaforma. L’immagine principale dei titoli, infatti, non sarà più autorizzata a mostrare i punteggi delle recensioni o i loghi dei premi a partire dal 1 settembre. Nel tentativo di rendere i giochi sul mercato chiari e trasparenti per i clienti, la key art del videogioco deve promuovere il gioco e non la sua accoglienza per la critica.

Steam valve

I riconoscimenti e le recensioni, ovviamente, non spariranno del tutto dalle pagine dei giochi su Steam. Come si legge nel post ufficiale, esse saranno limitate agli spazi dedicati all’interno dello store. L’immagine che presenta un titolo non potrà più mostrarne i premi in quanto essi sono spesso fuorvianti nel giudizio dello stesso gioco. In alcuni casi, inoltre, i riconoscimenti mostrati escludono eventuali altri giudizi negativi influenzando poi il parere degli utenti.

In breve, se la key art di un gioco include punteggi di recensioni, nomi di premi, messaggi relativi a sconti, testo o immagini che promuovono un prodotto diverso o altri testi di varia natura, allora quegli sviluppatori dovranno redigere una nuova immagine aggiornata per la capsula del gioco che viene visualizzata su Steam. Quei giochi che hanno eventi e aggiornamenti stagionali, invece, dovranno utilizzare le sostituzioni delle immagini che essenzialmente applicano un nuovo livello su quella già esistente.

C’è una lunga lista di copertine di videogiochi che hanno ampiamente sfruttato questa strategia per riempire le proprie key art su Steam di riconoscimenti e attrarre il maggior numero di giocatori possibili. Alcuni degli esempi più importanti includono Batman: Arkham City’s Game of the Year Edition che ha trasformato la sua copertina in un tripudio di riconoscimenti oppure Uncharted 2 che pone Nathan Drake direttamente contro un messaggio di sconto. Con queste nuove regole dello store, i titoli avranno certamente una grafica più elegante e pulita.