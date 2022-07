Uno dei vantaggi del giocare su PC riguarda sicuramente l’utilizzo di qualsiasi periferica di controllo. Su Steam (il client per definizione dove si possono acquistare e appunto giocare i titoli per computer) è stato fatto un grande lavoro sotto questo aspetto, tanto che anche il DualSense di PS5 si può utilizzare, con tanto di pieno supporto per alcune sue caratteristiche (che variano da gioco a gioco), come il feedback aptico. Ora, alla lunga lista di periferiche utilizzabili, si aggiunge anche un particolare controller.

Come avrete potuto intuire dal titolo, Steam ha lanciato ufficialmente il supporto per i controller classic di Nintendo Switch, ovvero quelli che richiamano i pad del NES (e di altre console del passato) e che sono utilizzati soprattutto per giocare ai titoli del catalogo Nintendo Online, che include i giochi per NES, Super Nintendo, SEGA Mega Drive e Nintendo 64. Si tratta sicuramente di una piacevole aggiunta, ma c’è un problema: attualmente è impossibile reperire i controller ufficiali.

Al momento nel Regno Unito il My Nintendo Store è fuori uso per manutenzione, mentre negli Stati Uniti d’America le periferiche sono sostanzialmente esaurite. Non ci sono indicazioni su quando torneranno disponibili, e le alternative sono presenti su altri retailer come Amazon, ma dubitiamo fortemente che sarebbe servito un aggiornamento per renderli compatibili con il client di Valve. Insomma, una buona notizia per tutti i possessori, ma non per tutti coloro che avrebbero voluto acquistarli solo nell’ultimo periodo.

Oltre ai controller di Nintendo Switch, l’ultimo update di Steam ha aggiunto anche il supporto per l’HORI Fighting Stick Mini 4 e il Dragon Arcade Joystick. Potete dare uno sguardo a tutte le novità dell’ultimo aggiornamento grazie al changelog ufficiale, che trovate a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.