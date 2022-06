Nonostante sia ancora molto complicato reperire una scheda video di nuova generazione, l’ultimo sondaggio hardware su Steam ha dimostrato come la diffusione delle GPU della serie RTX 3000 di NVIDIA siano diventate le più popolari sul mercato. Il sondaggio, condotto su diversi utenti che hanno accettato di condividere i dettagli del loro hardware su base mensile, ha svelato quali tipi di schede video e processori siano installati sopra.

Secondo il sondaggio di maggio, su Steam al momento le GPU RTX 3000 sono tra le più popolari. Le schede video citate dal sondaggio condotto da Valve dimostrano come la GeForce RTX 3080 e la GeForce RTX 3070 siano tra le più utilizzate, seguite subito dalla RTX 3060 e dalla GTX 1070, una GPU quest’ultima piuttosto vecchia, ma che ancora oggi è in grado di far girare tantissimi giochi a un risultato decisamente soddisfacente. Nella lista non mancano ovviamente le RTX più vecchie, come per esempio la RTX 2070, mentre sono più in basso i modelli Titan, che si piazzano subito dopo la AMD Radeon RX 6800 XT.

Per comprendere al meglio queste statistiche è necessario dare uno sguardo ai numeri del sondaggio. A gennaio 2022 le schede RTX 3000 rappresentavano appena poco più dell’1% della quota hardware di Steam. A maggio sono incrementate in percentuali che vanno dallo 0,16% alo 0,24%. Numeri che dimostrano come in realtà a oggi sia forse più semplice recuperare una GPU di nuova generazione rispetto all’anno di esordio di queste schede, ovvero il 2020, quando era praticamente impossibile portarsi a casa una scheda video a prezzi di listino.

Il sondaggio ha infine decretato anche il predominio dei processori a 6 core. Attualmente, infatti, i Quad-Core non sono più lo standard utilizzato su Steam e son rimasti nelle mani di pochissimi giocatori, con una perdita dello 0,76% in questi primi mesi dell’anno 2022. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.