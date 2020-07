Super Mario 35th Anniversary: nuovo indizio anticipa l’annuncio?

Mancando un nuovo appuntamento comunicativo di Nintendo da ormai diversi mesi, gli appassionati delle produzione della grande N si stanno aggrappando alle diverse voci di corridoio che stanno spuntando in rete. Una di queste, forse la più insistente, riguarda Super Mario 35th Anniversary; la collection contenente tutti i più grandi successi in 3D della mascott giapponese. Stando ad un nuovo rumor sembra che l’annuncio possa essere davvero dietro l’angolo.

Questa ennesima speculazione è nata dopo che alcuni utenti su Twitter sono incappati in un nuovo account a dir poco misterioso. L’account scoperto risulta essere inattivo per il momento, ma la cosa che ha destato la curiosità di molti è il nome del profilo che risulta essere “supermario35th”. Per il momento non c’è alcun post pubblicato da questo account ma sembra che il tutto sia stato creato lo scorso marzo, all’incirca quando i primi rumor su Super Mario 35th Anniversary hanno cominciato ad invadere la rete.

Stando a quanto viene rumoreggiato, la Super Mario 35th Anniversary dovrebbe rivelarsi come una collezione di tutti i principali capitoli di Suepr Mario in tre dimensioni. All’interno quindi potremmo trovare: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e i due Super Mario Galaxy, probabilmente rimasterizzati per godere al meglio dell’esperienze su Nintendo Switch.

Di nuovo, parliamo di mere speculazioni e non è detto che questo account scovato su Twitter si riveli essere il luogo in cui verrà fatto l’annuncio se la collection esiste veramente. Non cir esta che attendere un prossimo appuntamento comunicativo da parte di Nintendo per capire se Super Mario 35th Anniversary sarà presente tra gli annunci che farà la compagnia di Kyoto. Cosa ne pensate di questo ennesimo rumor sulla collection di Super Mario? Credete che possa esistere veramente questo progetto celebrativo?