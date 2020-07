Super Mario Collection: annuncio in arrivo, insider ne sono certi

Iniziamo questa notizia con mettere subito le mani in avanti riferendovi che si tratta di un rumor che potrebbe tranquillamente svanire come fumo. Sono passati ormai diverse settimane, se non mesi dall’ultimo annuncio targato Nintendo con l’eccezionale nuovo capitolo di Paper Mario che ha fatto impazzire tutti gli appassionati del brand con protagonisti il famosissimo idraulico italiano. Dopo tale annuncio Nintendo non ha fatto sapere più nulla, niente di niente riguardo ad ipotetiche, e precedentemente annunciate, triple A come Bayonetta 3 oppure il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild o addirittura a Super Mario Collection che tanto se ne è parlato nei mesi scorsi.

In un recente post publicato su twitter da Nintend’ Alerts, alcuni insider avrebbero confermato un grosso evento prima del 15 Luglio. Ovviamente non sappiamo ancora bene in primis se tali informazioni siano veritiere ed in secondo luogo di che titolo si stia parlando. Sul web sta impazzando l’idea che tale annuncio sia riferito proprio a Super Mario Collection. Già lo scorso mese infatti tale progetto era apparso su Amazon, il pacchetto in questione dovrebbe includere Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy tre eccellenti giochi che hanno fatto letteralmente impazzire migliaia e migliaia di giocatori di tutto il mondo. Qui di seguito comunque potete vedere il post ufficiale in lingua francese.

Plusieurs éléments que l'on nous a communiqué laissent espérer une annonce d'un jeu Nintendo avant le 15 juillet. Que souhaiteriez-vous comme annonces ? Du mega AAA tout nouveau ou des portages de jeux tels que un Zelda ou Mario ? Ou encore des jeux de niche ? 🙄 pic.twitter.com/ptcagYhesP — Nintend'Alerts (@nintendalerts) July 5, 2020

“Diversi insider ci hanno dato la speranza di vedere un ipotetico annuncio prima del 15 Luglio. Cosa vorreste vedere come annuncio? Un nuovo titolo tripla A? Un nuovo capitolo di Mario o Zelda? Oppure un nuovo progetto più di nicchia?.” Ovviamente il post ha fatto il giro del web e l’utenza si è sbizzarrita rispondendo alla domanda posta da Nintend’ Alerts proponendo innanzitutto il fantomatico e tanto atteso capitolo di Metroid Prime o addirittura l’annuncio del Nintendo 64 Mini. Se provassimo però a ragionare di più, il titolo che più di tutti potrebbe essere annunciato è proprio Super Mario Collection visti i recenti rumors, ma mai dire mai del resto. Nintendo ha sicuramente in cantiere diversi progetti estremamente importanti quindi può davvero essere qualsiasi cosa, non ci resta altro che aspettare e vedere nei prossimi giorni cosa succederà.

Cosa ne pensate di questa notizia? Cosa vorreste vedere in un ipotetico evento Nintendo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le notizie relative a Nintendo ed ai prossimi titoli in uscita.