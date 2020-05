Metroid Prime Trilogy: l’uscita su Nintendo Switch è imminente?

Dopo il cocente fallimento di WiiU, Nintendo necessitava indubbiamente di una nuova home console di successo che potesse tenere a galla la società, soprattutto considerando che il 3DS, per quanto amato, stava cominciando a esalare i suoi ultimi respiri. Quella risposta tanto attesa si concretizzò con Nintendo Switch, console ibrida della società nipponica che seppe conquistare un pubblico enorme, un successo strepitoso che ben pochi si sarebbero potuti davvero aspettare.

Le caratteristiche che la rendevano sia una console portatile che fissa furono infatti largamente apprezzate dal pubblico e l’ottimo parco esclusive che è andato arricchendosi nel corso di questi anni non ha fatto altro che migliorare ancor di più la situazione. Certo, qualche errore non è mancato, ma in generale si può tranquillamente dire che Nintendo Switch sia stato – ed è tutt’ora – un successo eclatante, una sana boccata d’aria fresca per la grande N che ora si sta totalmente concentrando sul lato software, con svariati titoli largamente attesi dal pubblico che dovrebbero essere rilasciati nel corso dei prossimi mesi o anni.

Com’è ovvio che sia in questi casi, non mancano certo i rumor su produzioni non ancora annunciate che i fan sperano di poter vedere sulla loro console, un fiume in piena di speculazioni tra le quali è possibile trovare anche molte voci di corridoio relative a una fantomatica Metroid Prime Trilogy attesa per il 2020 proprio su Nintendo Switch. I rumor a riguardo sono andati facendosi sempre più insistenti nel corso di questi anni, e nonostante Nintendo non abbia ancora confermato o smentito nulla a riguardo, in molti si aspettano qualche annuncio ufficiale in merito a breve, soprattutto se si considerano i lavori tutt’ora in corso su Metroid Prime 4.

Ebbene, volendo aggiungere ancora un po’ di benzina sul fuoco, recentemente ha fatto assai parlare il sito svedese inet.se. Il negozio, infatti, si è aggiornato con una nuova pagina in cui è possibile prenotare proprio Metroid Prime Trilogy, il tutto addirittura accompagnato da una data d’uscita, ovvero il 19 giugno 2020. Ovviamente Nintendo non ha ancora svelato nulla in tal senso, quindi vi consigliamo di prendere il tutto con le dovute precauzione, ma è indubbio che una data così specifica – e soprattutto così vicina – potrebbe significare che qualcosa sta realmente bollendo in pentola. In tal senso, non è neanche da escludere la possibilità di qualche trailer a sorpresa dedicato proprio a Metroid Prime Trilogy, ma per il momento non possiamo far altro che attendere e sperare.