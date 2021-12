Svelato ufficialmente il primo gioco che vedremo ai The Game Awards 2021

Manca meno di una settimana ai prossimi The Game Awards 2021, e già iniziano ad emergere in rete le prime discussioni e i primi rumor su quelli che potrebbero essere i giochi annunciati durante la premiazione. Il conduttore della serata, il noto Geoff Keighley, ha già dichiarato di non stare a sentire i rumor che rieccheggiano in rete, ma nel frattempo è stato annunciato in via ufficiale il primo gioco che sarà presente durante la cerimonia del prossimo 9 dicembre.

L’annuncio è avvenuto tramite Twitter, dove il team di sviluppo Deadalic Enterttainment ha confermato che sarà presente ai prossimo The Game Awards 2021 per mostrarci delle novità relative al loro prossimo gioco. Parliamo di The Lord of the Rings Gollum, il tanto chiacchierato nuovo gioco ambientato nell’universo de Il Signore degli Anelli che ci metterà nei panni di uno dei personaggi più affascinanti e misteriosi allo stesso tempo: Gollum.

Sappiamo già molto sui questo progetto, che ambisce di proporre un’avventura narrativa in giocatore singolo nel mondo dei romanzi di Tolkien. Del gioco, però, abbiamo visto ancora un po’ troppo poco, per questo l’appuntamento del prossimo 9 dicembre ci darà l’occasione di vedere meglio in azione questo The Lord of the Rings Gollum.

Oltre a questo annuncio, su Twitter possiamo dare un primo sguardo ad una breve clip di gioco che, presumibilmente, andrà ad essere espansa durante la cerimonia di premiazione. Vi ricordiamo che i The Game Awards 2021 saranno trasmessi su tutte le più popolari piattaforme di streaming il prossimo 9 dicembre alle ore 2:00 del mattino, orario italiano.