The Game Awards: non ascoltate i rumor, dice Geoff Keighley

L’arrivo dell’evento più atteso dai videogiocatori, il The Game Awards, è ormai imminente. Manca soltanto poco più di una settimana al suo inizio, che avverrà precisamente il 10 dicembre, e la community ha già assalito il sito per dare la loro nomination ai titoli presenti quest’anno, mentre altri hanno rimpianto la mancanza di alcune opere fondamentali. A tal proposito, Geoff Keighley, il creatore dell’intero avvenimento, ha detto la sua riguardo ai rumor che circolano in giro nell’ultimo periodo.

Nelle ultime ore Geoff si esprime in un singolo tweet, dove non dice più di molto in realtà: si limita, infatti, a consigliare all’utenza di non credere a tutto ciò che vedono online, in quanto molti dei rumor che si vedono ultimamente sono falsi o sbagliati.

Ovviamente non possiamo sapere per certo ciò a cui si riferiva nello specifico, per cui possiamo solamente fare ipotesi su ciò che sappiamo. Uno dei rumor di cui siamo a conoscenza riguardo i The Game Awards ha come protagonista una possibile esclusiva Xbox, della quale si parla ormai da giorni. Ma una delle voci di corridoio più “piccanti” riguarda sicuramente ciò che è successo una settimana fa, quando il sito dell’evento ha misteriosamente mostrato il vincitore dei The Game Awards. Tutt’oggi non abbiamo modo di sapere se si trattasse di un bug o di un errore da parte degli amministratori del portale, e forse Geoff Keighley parlava anche di questo nel suo tweet.

There are so many bad/wrong #TheGameAwards rumors out there. Beware! — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 1, 2021

Al momento non possiamo che aspettare l’arrivo di questo celebre evento, per il quale anche Geoff specifica, direttamente sotto il tweet di cui abbiamo discusso poc’anzi, che il The Game Awards ha un sacco di novità in serbo per noi. Prima tra tutte è l’arrivo di tante demo di svariati titoli, per cui quando arriverà il giorno avremo sicuramente pane per i nostri denti.