Taipei Game Show 2020: l’evento è stato posticipato a causa del Coronavirus

Uno degli appuntamenti più attesi dei primi giorni di febbraio, il Taipei Game Show 2020 è stato appena posticipato. La causa di questo rinvio improvviso è stata la situazione di allerta riguardo il Coronavirus, la malattia che sta facendo preoccupare gran parte del mondo in quest’ultimo periodo.

La posticipazione dell’evento è stato annunciato tramite il sito Web ufficiale del Taipei Game Show. La fiera taiwanese è diventata ormai il secondo più grande evento organizzato in Asia, dietro solamente al più noto e longevo Tokyo Game Show . La comunità organizzatrice ha deciso che a causa della grave diffusione del virus sarebbe stato più saggio ritardare le date dell’evento e riproporre il tutto durante il periodo estivo.

Alcune voci di corridoio apparse in rete nelle scorse settimane parlavano di un possibile nuovo trailer di Elden Ring che sarebbe stato mostrato durante l’evento a Taipei. Questa voce di corridoio è stata però smentita, ma ci sono comunque degli annunci riservati a questa fiera che potrebbero essere rilasciati comunque, come quello di Cyberpunk 2077 atteso proprio durante le prime settimane di febbraio.

Il Taipei Game Show non è l’unico evento asiatico che è stato posticipato, anche il campionato cinese di League of Legends ha subito uno stop e la Overwatch League ha annullato tuti gli eventi che erano programmati in Cina. Ci auguriamo che la situazione generale che ruota attorno al Coronavirus si possa sistemare il più presto possibile.