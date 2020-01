Overwatch: Blizzard cancella eventi in Cina a causa del Coronavirus

Il 2020 non è iniziato proprio nel migliore dei modi. Dopo le preoccupazioni per una Guerra Mondiale e la morte di uno degli sportivi più amati dal pubblico, ecco che in queste settimane si fa avanti la minaccia di una epidemia: il Coronavirus. Il virus sta scuotendo tutto il mondo, questo si ripercuote anche in campo sportivo e ovviamente in quello videoludico. Nelle ultime ore Blizzard ha comunicato la cancellazione di diversi eventi professionali della Overwatch League sul territorio cinese a seguito dell’epidemia del Coronavirus.

Nel post pubblicato su Twitter, Blizzard ha disdetto i tornei previsti per febbraio e marzo in attesa dello sviluppo della situazione e rimandando il prosieguo della stagione in Cina per i mesi successivi dell’anno corrente. “Abbiamo deciso di cancellare le partite che si sarebbero dovute svolgere a febbraio e marzo in Cina per proteggere la salute e la sicurezza dei nostri giocatori, fan e staff. Speriamo che tutti i nostri sostenitori passino un anno lunare sicuro e felice e non vediamo l’ora di giocare le partite della Overwatch League alla fine di questa stagione” ha detto Blizzard. Qui di seguito potete vedere da voi il comunicato ufficiale.

Gli eventi della Overwatch League non sono stati gli unici tornei di gioco professionali ad essere stati cancellati o ritardati dopo lo scoppio del virus, la League of Legends Pro Leagues, ad esempio, ha annunciato il rinvio del suo evento a causa di Coronavirus. Ricordiamo che il virus ha avuto il suo focolaio nella città di Wuhan alla fine del 2019 e fino ad oggi ha causato la morte di più di 170 persone con più di 6000 contagi riscontrati. Altre manifestazioni del virus si sono viste anche in Giappone, Stati Uniti, Australia e Thailandia.

Era abbastanza palese che questi eventi nel territorio cinese venissero annullati, del resto una epidemia, per giunta di questo tipo, non va mai presa sotto gamba. Seguiteci sulle nostre pagine per ulteriori aggiornamenti riguardante le date dei tornei di Overwatch.