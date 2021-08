Take-Two, annuncio imminente: nuovi giochi in arrivo

In settimana Take-Two, nel suo report finanziario dell’anno fiscale, tra le tante cose ha parlato di nuovi videogiochi in arrivo, tra cui una nuova IP che verrà annunciata più tardi in questo mese di agosto, sotto il brand di 2K. Il colosso videoludico ha anche parlato di alcuni dei piani previsti per l’anno fiscale del 2022.

Karl Slatoff, il presidente di Take-Two, dopo aver parlato degli attesissimi Tiny Tina’s Wonderlands, NBA 2K22 e WWE 2K22 in merito al marchio 2K, ha rilasciato una dichiarazione interessante su un nuovo progetto in cantiere: “Inoltre, nel corso di questo mese, 2K svelerà i dettagli di un altro nuovo entusiasmante franchise previsto per il lancio durante questo anno fiscale“. Per chi non lo sapesse, gli anni fiscali si calcolano da aprile a marzo dell’anno dopo, questo vuol dire che il gioco di cui parla Slatoff arriverebbe entro il 31 marzo 2022. Altra cosa da notare è che Slatoff più che “nuovo gioco” o “nuova IP“, parla di nuovo franchise, il che vuol dire che i piani di Take-Two e 2K in merito dovrebbero essere molto estesi, sebbene ancora non si sappia di che tipo di gioco si tratti né quale sia lo studio che ci sta lavorando sopra.

Slatoff poi è andato oltre nel discutere degli altri giochi in arrivo entro l’anno fiscale del 2022: “Mentre continuiamo a seguire la nostra scaletta di sviluppo, c’è stato un po’ di movimento in alcune delle nostre uscite previste, compresi due dei nostri titoli principali immersivi che si spostano più tardi nell’anno fiscale 2022 rispetto a quanto la nostra precedente indicazione aveva previsto.” Anche qui, non sappiamo di che titoli si tratti, però Take-Two in seguito ha iniziato a parlare di nuove iterazioni di giochi già esistenti come GTA 5, GTA Online e Kerbal Space Program, tutte di prossimo arrivo.

GTA 5 Michael Franklin

Da precedenti notizie sappiamo che Take-Two ha intenzione di rilasciare circa 62 giochi attraverso 2K, Private Division e il suo ramo di publishing su mobile. Cercando di fare una ripartizione equa da qui fino al 2024, ciò vorrebbe dire che oltre ai già noti Wonderlands, NBA e WWE dovrebbero arrivare altri 19 giochi nei prossimi due anni. Cosa ci aspetta dall’annuncio di questo mese?