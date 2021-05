Take-Two, vuole pubblicare più di 60 giochi entro il 2024

Tramite alcuni documenti interni di Take-Two, sono venuti fuori alcuni interessanti dettagli sulle intenzioni della compagnia sul lungo termine. Scopriamo così la volontà di pubblicare ben 62 giochi entro la fine dell’anno fiscale 2024. Specifichiamo subito che tra questi sono presenti non solo grandi titoli per console ma anche opere minori e produzioni per dispositivi mobile free to play. Parliamo quindi di una lunga serie di release pianificate per il 2022, 2023 e 2024 che non hanno ancora né titoli definiti o più precisi periodi di lancio.

GTA 5 Michael Franklin

Per entrare nel dettaglio, i documenti fanno riferimento a 4 titoli molto importanti tra cui NBA 2K22, 2 nuove proprietà intellettuali e un gioco inedito di un franchise esistente, da rilasciare durante l’anno fiscale 2022. Successivamente, nella lista è presente OlliOlli World, annunciato proprio nelle ultime settimane da parte di Private Division, 10 titoli per iOS e Android, e 6 riedizioni di opere già rilasciate, come porting e remaster.

Per quanto riguarda le aspettative di pubblicazione del 2023 e 2024, Take-Two aumenta il calibro delle uscite, puntando a rilasciare 19 titoli di grande spessore e 5 giochi indie. Anche per questo periodo viene fuori la volontà di pubblicare 10 produzioni su piattaforme mobile oltre che 4 titoli minori e addirittura solo 4 riedizioni di giochi precedentemente rilasciati. Data l’enorme mole di produzioni da realizzare e commercializzare, Take-Two ha assunto ben 1500 nuovi dipendenti negli ultimi due anni, necessari per supportare e massimizzare lo sviluppo di tutti questi titoli.

Parliamo quindi di numeri enormi, che evidenziano una chiara espansione del publisher e la volontà di puntare in grande con molti piani sul lungo termine. Difficile definire quali titoli rientrano in questi, motivo per cui, ad esempio, non possiamo ancora sapere con certezza se opere come GTA 6 rientreranno in questi progetti o se per Take-Two ci vorrà ancora del tempo per rifinire il titolo. Come sempre, vi consigliamo di restare connessi sulle nostre pagine per non perdere alcun aggiornamento, che potrebbe giungere anche durante l’imminente E3 2021.