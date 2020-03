Tencent dona 100 milioni di dollari alle strutture sanitarie per combattere il Coronavirus

Tencent, il colosso cinese ha annunciato poche ore fa il lancio della Global Anti-Pandemic Fund, il fondo per aiutare a sostenere la diffusione del Coronavirus. Grazie all’iniziativa l’hosting ha messo a disposizione degli enti del valore di 100 milioni di dollari, un capitale che verrà ripartito tra ospedali e strutture sanitarie.

L’obbiettivo fissato da Tencent è quello di poter andare a fornire tutti i dispositivi di protezione e l’assistenza per i più bisognosi. In precedenza la compagnia aveva versato 211 milioni di dollari per un fondo anti pandemia proprio a supporto degli operatori sanitari della Cina. A questa iniziativa Martin Lu, il presidente di Tencent, ha dichiarato che: “il Covid-19 si sta diffondendo rapidamente in tutto il mondo e per questo è necessario intervenire rapidamente. Sulla base delle esperienze raccolte in Cina abbiamo appreso dell’estremo bisogno di dispositivi medici e altri strumenti di prima necessità, per questo non possiamo restare indifferenti.”

Una dichiarazione forte da parte del presidente Lu che fa capire quanto questa pandemia stia avendo un impatto catastrofico nel nostro mondo, ed è essenziale aver tutto l’occorrente necessario per poter riuscire a contrastarla. L’azienda Tencent è da anni attiva nel settore mobile e della comunicazione, ma anche nel settore dei videogiochi essendo la prioritaria di Riot Games, l’azienda statunitense che proprio pochi giorni fa ha fatto una generosa donazione di 1,5 milioni di dollari con il tentativo di dare un aiuto a vari gruppi situati a Los Angeles per combattere la diffusione del COVID-19.

Vi ricordiamo che gli autori di League of Legends nonostante l’incredibile cifra versata che stando a quanto dichiarato dal sindaco di LA inizialmente sia stata superiore a quanto suggerito, un po’ di tempo fa si è ritrovata a dover pagare la somma di dieci milioni di dollari per circa 1.000 dipendenti donna a causa di una discriminazione di genere all’interno dei propri uffici.

