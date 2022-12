La disastrosa uscita su PC di The Callisto Protocol sta ricevendo, nel corso di questi giorni, una serie di modifiche che hanno cercato di migliorare la situazione per i giocatori, cui di recente si è aggiunto un aggiornamento specificamente legato alle prestazioni. Pur non conoscendo, nell’immediato, le motivazioni di fondo dietro a queste problematiche, Striking Distance Studios si è prodigata per rimediare il prima possibile alla situazione.

We’re listening to your feedback and working hard to further optimize PC performance. Today we released a new PC update that improves PSO caching and further reduces any stuttering issues. Additional PC and console optimizations are in the works now. Stay tuned. — The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) December 7, 2022

Le polemiche successive alla pubblicazione di The Callisto Protocol, specialmente per quanto riguarda la sua versione PC, sono state seguite da vari aggiornamenti sia interni al gioco che fuori (vi segnaliamo in questo senso il recente sfogo di Schoefiled sulla verità dietro agli errori riscontrati).

In un recente post Twitter, pubblicato dalla pagina ufficiale del videogioco, il team di sviluppatori ha nuovamente risposto e rassicurato gli appassionati, rivelando la recente pubblicazione di “un nuovo aggiornamento per PC”: “Ascoltiamo i vostri feedback e siamo al lavoro per ottimizzare ulteriormente le prestazioni del gioco su PC. Oggi abbiamo messo a disposizione un nuovo aggiornamento per questa versione che migliora il PSO caching e riduce ancora i fenomeni di stuttering. Ulteriori ottimizzazioni per PC e console sono in preparazione: restate sintonizzati”.

È interessante notare come, anche a discapito delle numerose problematiche riscontrate in fase di pubblicazione, The Callisto Protocol sia comunque stato generalmente apprezzato dagli appassionati, gettando i primi germogli di una community che ha ancora moltissimo da scoprire e da dare. Dato il grande impegno nel cercare di sistemare una situazione, riportandola al livello delle premesse iniziali, non ci stupirà un interessamento sempre maggiore nei suoi confronti, da parte anche di coloro non troppo avvezzi al suo genere.