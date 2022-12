La grande attesa nei confronti di The Callisto Protocol si è direttamente scontrata con alcuni suoi problemi tecnici in fase di pubblicazione, che hanno impattato sulle prime esperienze degli appassionati. Striking Distance Studios si è quindi messa immediatamente a lavoro per risolvere la situazione affrontandola su più fronti differenti.

You better push him on the performance — Michael Squires (@Brokenbullet14) December 2, 2022

Il primo intervento con The Callisto Protocol è avvenuto nei confronti della sua versione PC, con una patch dedicata, seguita da un’altra per console. Queste erano mirate alla risoluzione dei problemi generali di entrambe le versioni (bug, glitch e stabilità).

Uno dei tratti più positivi di questi interventi è stata la loro gestione social, mossasi in parallelo con una tempestività ancora adesso impegnata a rendere l’esperienza com’era stata promessa. Il rapporto con il pubblico, in queste fasi, è stato continuativo con Glen Schofield, il director di The Callisto Protocol che ha continuato a rassicurare i fan di tutto il mondo in merito agli attuali lavori in corso in termini di risoluzione. Molti sono stati i suoi post su Twitter in questo senso, rivelando in questi giorni qualcosa di molto importante.

A quanto pare la causa dei problemi tecnici riscontrati al lancio è stata individuata in un “dannato errore interno” presente in una delle patch inserite al lancio: “Si è trattato di un dannato errore interno, anche se non ne sono ancora sicuro. Qui sta succedendo di tutto”, ha detto, per poi sottolineare che probabilmente lo ha causato “qualcuno che andava di fretta”. Successivamente il director ha confermato che farà il possibile per scoprire la verità, assumendosi la piena responsabilità di quanto accaduto.

Vi ricordiamo che The Callisto Protocol è attualmente disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e Microsoft Windows.

