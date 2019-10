The Division 2: tutti i dettagli dell’Episodio 2

Ubisoft ha reso noti i dettagli dell'Episodio 2 di The Division 2, che arriverà a breve a seguito della manutenzione dei server.

Buone notizie per tutti gli appassionati di sparatutto: i server di The Division 2 sono al momento offline, proprio in preparazione al sesto aggiornamento del gioco previsto a breve. La situazione dei server dovrebbe a breve normalizzarsi, a seguito di tre ore di manutenzione fissate per la mattinata di oggi. L’aggiornamento in questione, Pentagono: L’ultima roccaforte, comprende tre nuove missioni principali inedite, tutte ambientate all’interno del Pentagono. Tutte e tre le missioni principali, nella fattispecie, saranno giocabili a partire dalla giornata di oggi per tutti i possessori del Season Pass dell’Anno 1, mentre per tutti gli altri giocatori sarà necessario aspettare fino al prossimo 21 ottobre.

Tra le tante cose, il sesto aggiornamento di The Division 2 porta con sè una nuova classe utilizzabile, il Tecnico: questo sarà dotato di un’arma multi-missile in grado di rintracciare i propri nemici. Questa nuova specializzazione è ovviamente da intendersi come un ruolo di supporto, con l’abilità Alveare che permette di rimettere in forma i propri compagni di squadra.

Il Tecnico sarà disponibile immediatamente da oggi, 15 ottobre, per tutti i possessori del Season Pass, mentre tutti gli altri dovranno semplicemente portare a compimento alcune sfide per sbloccarlo. Oltre al Tecnico, l’aggiornamento prevede l’introduzione degli Incarichi Top Secret, che invece saranno esclusivi del Season Pass.

A questo si aggiunge infine la nuova e inedita modalità PvP Conflitto, pensata per far combattere un totale di 8 giocatori. Vi lasciamo qui sopra il trailer dell’Episodio 2 di The Division 2, che mostra anche alcune sequenze di gameplay con le nuove caratteristiche introdotte, augurandovi buona visione. Diteci, cosa ne pensate del gioco? Vi sembra che le aggiunte siano promettenti?