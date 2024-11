Alan Wake 2: il nuovo update migliora tantissime cose.

Remedy Entertainment ha rilasciato oggi la patch 1.2.4 per Alan Wake 2, disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S e del peso di circa 1.40 GB. L'aggiornamento risolve diversi problemi e migliora vari aspetti del gioco, con particolare attenzione all'espansione The Lake House.

Prima di cominciare ad analizzare cosa introduce la patch, è giusto informare i possessori di PS5 Pro che questo aggiornamento non cita, nella sua lunga lista di modifiche, nulla in merito agli artifici grafici riscontrati sulla console mid-gen di Sony (che potete trovare su Amazon).

Con questo update nuovi rifornimenti appariranno prima dello scontro con l'ultimo boss della nuova espansione.

La patch corregge un bug che impediva di potenziare la torcia mentre si ricaricava l'arma. Ora si potrà fare interrompendo la ricarica. L'update, inoltre, risolve un problema di vibrazione persistente sul controller DualSense di PS5. Per quanto riguarda The Lake House, invece, sono stati implementati numerosi aggiustamenti, incluso un bilanciamento generale del gameplay.

Tra le modifiche più rilevanti, sono stati aggiunti rifornimenti extra prima dello scontro finale con il boss di The Lake House, per aumentare le possibilità di successo dei giocatori. L'update sistema anche la riproduzione errata del video introduttivo dell'espansione e corregge problemi di shadow banding nell'ultima cutscene.

La patch risolve un bug che poteva bloccare il giocatore nell'ascensore presente in Sublevel 1 e sistema la mancanza di texture su alcuni muri di Sublevel 4. Sono state inoltre apportate correzioni alle localizzazioni in varie lingue e risolti altri problemi minori su tutte le piattaforme.

Questo aggiornamento si concentra in particolare su The Lake House, l'espansione pubblicata il mese scorso, che richiedeva evidentemente alcuni aggiustamenti aggiuntivi per migliorare l'esperienza di gioco complessiva. Remedy Entertainment dimostra così il suo impegno nel supporto post-lancio di Alan Wake 2, continuando a perfezionare e bilanciare il titolo in base al feedback dei giocatori.