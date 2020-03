The Division 2 e l’espansione Warlords of New York in arrivo a marzo su Google Stadia

Mentre i giocatori console e PC hanno assistito al rilascio della nuova espansione per The Division 2, Warlord of New York, Ubisoft ha annunciato da poco che il gioco sviluppato da Massive Entertainment sta per essere aggiunto anche al catalogo del servizio di cloud gaming Google Stadia. Gli abbonati alla piattaforma di Google quindi, potranno iniziare a giocare al gioco base e poi continuare con la recentissima espansione che li riporterà nella città del primo capitolo tra non molto tempo.

The Division 2 e la sua espansione Warlords of New York verranno resi disponibili su Google Stadia a partire dal prossimo 17 marzo. Oltre a poter giocare all’ultimo looter shooter di Ubisoft, i giocatori di Stadia avranno a disposizione anche l’ultimo aggiornamento del titolo, che porta diverse modifiche al loot e alla progressione. Warlords of New York invece andrà ad introdurre nuove missioni principali, nuove abilità, armature, armi e altro ancora.

La versione Google Stadia di The Division 2 inoltre avrà il pieno supporto al cross save. Collegando i propri profili di Stadia e Uplay sarà possibile passare dalla versione del gioco su PC a quella su Google Stadia senza perdere alcun tipo di progresso e continuare comodamente la propria partita esattamente dove la si era interrotta in precedenza. Oltre a ciò sarà supportato anche il cross play sempre tra le versioni PC e Stadia.

Vi ricordiamo quindi che la nuova espansione per The Division 2 Warlord of New York sarà disponibile su Google Stadia dal prossimo 17 marzo, mentre il contenuto post lancio è già acquistabile sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (via Uplay ed Epic Games Store). Cosa ne pensate del catalogo di Google Stadia in questo momento? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.