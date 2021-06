The Division: in sviluppo un nuovo gioco con elementi da Splinter Cell?

La saga di The Division, ormai, è diventata uno dei franchise Ubisoft con più potenziale espansivo. L’universo narrativo, fin dal primo capitolo, ha dimostrato grandi possibilità di evoluzione, ma solo di recente abbiamo visto come la compagnia francese voglia espandere questo mondo di gioco in vari progetti diversificati. Dopo l’annuncio del capitolo free to play Heartland, sembra che la compagnia transalpina abbia in cantiere un ennesimo progetto legato alla saga nata solamente 6 anni fa.

Stando a quanto è emerso online in questi giorni, un utente ha condiviso otto diverse immagini che sembrano essere legate a The Division BlackCat, un nuovo progetto della serie Ubisioft. Non è la prima volta che vengono svelati in anticipo nuovi giochi Ubisoft, e in queste immagini è già possibile scovare alcune informazioni su questo possibile nuovo titolo, come per esempio: le modalità di gioco, le fazioni e le abilità delle fazioni, per quello che sembra essere uno sparatutto multiplayer.

La cosa più curiosa che emerge da queste immagini, è la natura crossover del titolo. Una di queste fazioni si chiama Echelon, e basa le proprie abilità sullo stealth. Uno dei personaggi di Echelon, inoltre, presenta un visore in pieno stile Splinter Cell. Un’altra fazione è quella dei Wolves di Ghost Recon Breakpoint, un’ex unità delle forze speciali con armature speciali, scudi e diverse abilità difensive.

The Division "BattleCat" is a Splinter Cell x Breakpoint x Divison mashup pvp game. it began testing around january. pic.twitter.com/cdGdysMZN9 — Zer0Bytes_ (@Zer0Bytes0) June 6, 2021

Le altre immagini, sempre postate dallo stesso utente, suggeriscono che The Division BattleCat offrirà ai giocatori un gameplay in prima persona, distaccandosi dalla terza persona della saga principale. Una delle immagini, infatti, mostra un giocatore brandire il lanciafiamme dei Cleaners, un’altra fazione presente nel gioco proveniente proprio dall’universo di The Division. Come al solito parliamo di rumor, e mancando ancora l’annuncio ufficiale vi siggeriamo di prendere il tutto con le dovute attenzioni fino al giorno del possibile annuncio.