Ubisoft cancella The Division: Heartland per concentrarsi su "opportunità più grandi"

Tre anni dopo la sua presentazione come una "nuova prospettiva" nella duratura serie The Division, Ubisoft ha ora annunciato la cancellazione di The Division: Heartland, decidendo di concentrarsi su altri progetti. Inizialmente descritto come un gioco free-to-play indipendente, non richiedeva esperienza pregressa con la serie, bensì era stato presentato come un extraction shooter con elementi di sopravvivenza, ambientato in una piccola città nel cuore dell'America.

Ubisoft aveva dichiarato che lo sviluppo del gioco, affidato a Red Storm, sarebbe stato influenzato dai feedback dei giocatori raccolti durante test beta chiusi continuativi. Sfortunatamente, però, non riusciremo mai a provarlo veramente.

Nell'ambito della pubblicazione del trailer e delle informazioni ufficiali sul nuovo Assassin's Creed Shadows, Ubisoft ha svelato nel suo report sugli utili del FY2023-24, in modo piuttosto discreto, la cessazione dello sviluppo di Heartland. L'azienda ha riferito che questa decisione è parte di uno sforzo per "razionalizzare le operazioni e adattarsi alle tendenze di mercato in evoluzione."

Ubisoft ha manifestato l'intento di indirizzare le risorse verso progetti ritenuti di maggior prospettiva, come XDefiant e Rainbow Six. Rainbow Six Siege continua, d'altronde, a riscuotere successo, mentre è interessante notare l'enfasi data a XDefiant nonostante questo abbia sofferto un debutto difficile nel 2021. In ogni caso, il lancio della sua pre-stagione è fissato per il 21 maggio.

La cancellazione di Heartland segue uno sviluppo apparentemente travagliato, con iniziali previsioni di lancio spostate dal 2021-22 a data da destinarsi, e i cambiamenti nei piani di The Division ne hanno sicuramente influenzato il percorso. Tuttavia, il franchise di The Division non sembra destinato a fermarsi: The Division 2 continua il suo percorso, il gioco mobile The Division Resurgence è atteso entro la fine dell'anno, e è già in lavorazione un nuovo capitolo principale, The Division 3.