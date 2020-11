The Game Awards 2020: ecco data e ora delle nomination!

Siete pronti per i The Game Awards 2020? Geoff Keighley ha recentemente twittato la data e l’ora dell’evento dedicato alle nomination dei candidati a gioco dell’anno. Sicuramente questo 2020 è stato un anno duro sotto diversi aspetti, ma è anche vero che ci ha regalato tantissime perle videoludiche con cui allietare giornate solitarie. Da The Last of Us Part II ad Assassin’s Creed Valhalla, non sono mancate produzioni di altissimo livello e nuove IP come Ghost of Thushima e il frenetico Ghostrunner.

L’evento si terrà il 18 novembre 2020 alle ore 18:00 italiane sui canali Twitch e YouTube de “The Game Awards”. Geoff Keighley non si è slanciato in grandi dichiarazioni, ma ha invitato gli utenti a seguire anche l’evento vero e proprio che si terrà il 10 dicembre 2020 (vi aggiorneremo sull’orario). Chissà se durante l’evento dedicato alle nomination dovesse essere annunciata o mostrata qualche interessante World Premiere!

#TheGameAwards nominees coming next week! Join me next Wednesday at Noon ET / 9 am PT for the livestream announcement of the nominees for this year's show at https://t.co/JhGKODahXK And see you LIVE on December 10. pic.twitter.com/OkZ3PLTpZL — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 11, 2020

Il titolo di CD Projekt Red, l’attesissimo Cyberpunk 2077 non sarà presente all’evento dato che la sua data d’uscita, fissata al 10 dicembre 2020 (esclusi alcuni ripensamenti), ha superato largamente la deadline prevista per i titoli nominabili. Il titolo potrebbe competere alle nomination del prossimo anno e ci auguriamo caldamente che possa avere tutte le carte in regola per vincere l’agognato GOTY, un premio sinonimo di qualità e innovazione.

I The Game Awards 2020 sono quindi più vicini che mai e ricordiamo che il palco degli “Oscar videoludici” è anche il setting perfetto per importanti annunci, come dimostrato l’anno scorso con l’annuncio a sorpresa di Xbox Series X. Le probabilità di vedere Elden Ring di FromSoftware sono altissime, visto che Phil Spencer di Microsoft ha già provato il titolo. Oltre che per Microsoft e per le terze parti, potrebbe rivelarsi anche il palcoscenico perfetto per Sony che potrebbe mostrare il primo gameplay del nuovo Horizon o del nuovo God of War… chissà! La speranza è l’ultima a morire!

Seguirete l’evento delle nomination? Quali titoli preferireste venissero nominati? Scrivete le vostre previsioni nei commenti!