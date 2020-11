Cyberpunk 2077: siamo vicini a un nuovo rinvio? Rumor impazza in rete

Sono tanti gli appassionati che stanno ancora provando a digerire il primo rinvio di Cyberpunk 2077, e nonostante le molteplici recenti rassicurazioni da parte di CD Projekt RED, in rete c’è qualcuno che sembra suggerirci di prepararci ad un ennesimo imminente rinvio. La nuova opera del team polacco ha trovato una vera e propria maledizione nel 2020 a quanto pare, dato che per ora è il titolo che è stato posticipato più volte nel corso di un anno.

Il rumor proviene da un tweet rilasciato recentemente da Tiffany Treadmore, una insider che ha un passato di predizioni azzeccate che stanno già facendo tremare i fan di Cyberpunk 2077. La Treadmore aveva predetto non solo la cancellazione dell’E3 quest’anno ma anche l’esistenza e l’annuncio di Half-Life Alyx prima che Valve svelasse ufficialmente il nuovo capitolo della saga dopo anni di pausa.

Uhhhhhhhhhhhh… So, what if #Cyberpunk2077 gets delayed….. Again.

Like what if it doesn't launch this year. Like uh until 2021. … Just asking….. #cyberpunk — Tiffany Treadmore Inc. (@HotGirlVideos69) November 9, 2020

Nel tweet in questione, l’insider ha fatto intendere anche abbastanza chiaramente che ci potrebbe essere una possibilità che Cyberpunk 2077 possa essere rinviato per l’ennesima volta. Ora però, non avendo più slot liberi nel 2020 il prossimo gioco di CD Projekt RED andrebbe a slittare al 2021. La Treadmore al momento non si sbilancia ulteriormente, ma c’è da dire che per ora parliamo solo di rumor, quindi come al solito in queste occasioni vi consigliamo di prendere il tutto con le pinze.

Non ci resta che attendere dichiarazioni ufficiali da parte di CD Projekt RED, sperando che venga confermato il lancio atteso per il prossimo 10 dicembre. Così non fosse, prepariamoci ad attendere Cyberpunk 2077 ancora per un po’. Cosa ne pensate di questo rumor apparso all’improvviso in rete quest’oggi? Come reagireste se la notizia dell’ennesimo rinvio di Cyberpunk dovesse venire confermato? Fateci sapere se perderete la pazienza o se attendete con calma l’arrivo del gioco nei negozi.