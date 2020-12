The Game Awards 2020: prepariamoci a oltre una dozzina di annunci

Ormai ci siamo quasi, anche il 2020 è quasi giunto alla fine e come da tradizione in questi ultimi anni, manca sempre meno ai The Game Awards 2020. La cerimonia di premiazione videoludica condotta dal celebre Geoff Keighly si terrà anche quest’anno, nonostante tutte le implicazioni causate dall’epidemia di COVID-19. A distanza di pochi giorni, Keighley ha già fatto sapere che durante lo show, anche quest’anno non mancheranno diverse novità e annunci.

Già nei giorni scorsi l’ideatore e presentatore della serata di gala videoludica, aveva già confermato che durante il pre-show ci saranno ben 5 nuovi annunci definiti con l’appellativo di World Premiere. Successivamente, durante una sessione di domande e risposte su Reddit, Geoff Keighley ha invece voluto dichiarare che durante l’arco di tutta la cerimonia invece, assisteremo ad oltre una dozzina di nuovi annunci.

Sempre su Reddit, Keighley ha aggiunto che tra questi annunci saranno compresi varie tipologie di titoli che andranno dalle produzioni tripla A, ai titoli con budget più ristretto fino ad alcuni titoli indipendenti. Sappiamo già che tra questi annunci avremo anche la possibilità di dare un’occhiata al prossimo capitolo principale della saga di Dragon Age. Inoltre, tornerà sul palco dei The Game Awards 2020 Josef Fares, protagonista di uno dei siparietti più virali del passato di questa celebrazione.

Non ci resta quindi che darvi appuntamento a giovedì 10 dicembre, quando lo show dei The Game Awards 2020 prenderà vita. Sarà possibile seguire il tutto sui canali ufficiali dell’evento. Cosa vi aspettate dallo show di quest’anno? Tra la dozzina di nuovi annunci cosa sperate finalmente di vedere? fatecelo sapere con un commento nella sezione dedicata.