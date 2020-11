The Game Awards 2020: svelati i candidati al gioco dell’anno

I The Game Awards sono diventati negli anni uno degli appuntamenti più attesi dai videogiocatori di tutto il mondo. Le ultime edizioni, in particolare, non sono state solamente un momento per ripercorrere tutte le migliori uscite dell’anno genere per genere, ma sono state anche un momento in cui assistere a nuovi annunci a volte anche roboanti e inaspettati: come per esempio il primo annuncio ufficiale di Xbox Series X lo show dell’anno scorso.Chissà quindi cosa ci attenderà durante i The Game Awards 2020.

In attesa di scoprire a quali nuovi annunci assisteremo durante la serata dei The Game Awards 2020, proprio oggi sono stati svelati sul sito ufficiale della celebrazione quelle che sono le nomination per i vari premi. Come ogni anno, siamo abituati a vedere tantissimi giochi darsi battaglia per portare a casa una statuetta nelle varie tipologie prese in considerazione da Geoff Keighley e tutta l’organizzazione dell’evento.

Quest’anno non è stato semplice, anche a causa dell’epidemia di Coronavirus che ha rallentato di molto anche l’industria videoludica; ma nonostante questo abbiamo potuto giocare a diversi giochi davvero degni di nota. Vediamo insieme quali sono stati i sei giochi scelti per competere al premio del gioco dell’anno ai prossimi The Game Awards 2020.

The Last of Us Parte 2

Ghost of Tsushima

Animal Crossing New Horizons

Final Fantasy VII Remake

DOOM Eternal

Hades

Questi sono quindi i giochi scelti per contendersi il premio di gioco dell’anno ai prossimi The Game Awards. Vi ricordiamo che l’evento verrà trasmesso in streaming sui canali social degli Awards il prossimo 10 dicembre 2020. Cosa ne pensate delle nomination per il gioco dell’anno 2020? Siete d’accordo con la scelta o avreste preferito vedere qualche altro gioco in competizione? Fatecelo sapere con un commento nella sezione dedicata.