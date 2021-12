The Game Awards: ci saranno almeno 4 annunci del calibro di Elden Ring, conferma Geoff Keighley

Mancano ormai pochissimi giorni ai The Game Awards 2021, e oltre alla curiosità di vedere quali saranno i vincitori delle trenta categorie proposte quest’anno, sono i nuovi annunci ad entusiasmare gli appassionati. Il conduttore della serata, l’ormai noto Geoff Keighley, ha già confermato alcune presenze e di recente ha voluto svelare un nuovo dettaglio su quelli che saranno gli annunci della serata di gala.

A dare queste informazioni è stato lo stesso Keighley, intervistato dalla redazione di USA Today. Il conduttore della serata ha confermato che tra una premiazione e l’altra avremo l’occasione di assistere ad “almeno quattro o cinque annunci del calibro del reveal gameplay di Elden Ring”. Keighley non è andato nel dettaglio, ovviamente, ma sembra che il conduttore voglia alzare non poco l’asticella dell’attenzione.

Le dichiarazioni però non si fermano qui, dato che Geoff Keighley ha anche dichiarato che “è stato un vero onore lavorare con i ragazzi di From Software, quindi restate sintonizzati, potrebbe esserci altro in arrivo”.

According to Keighley, there are "at least four or five things" at TGA on the same level as the Elden Ring gameplay reveal trailer from this Summer Game Festhttps://t.co/77K4y4ASDr

Also: "It was a huge honor to work with the From guys, so stay tuned, there may be more coming." pic.twitter.com/AriymCmT8e

— Nibel (@Nibellion) December 6, 2021