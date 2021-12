The Game Awards, un’attesa esclusiva Xbox potrebbe davvero mostrarsi

Con i The Game Awards alle porte, è più che lecito che le aspettative di tutti i giocatori del mondo siano altissime. Sebbene Geoff Keighley abbia rivelato la presenza di moltissimi ospiti di spicco come Keanu Reeves o gli Imagine Dragons, ci sono anche altre informazioni già note. Tra queste, come vi abbiamo riportato proprio ieri, sappiamo che Activision non sarà presente all’edizione di quest’anno a seguito delle accuse di molestie, ma anche che tra i titoli presenti ci sarà anche Lord of the Rings – Gollum.

Inutile dire che i rumor in merito ai giochi che saranno mostrati e annunciati durante i The Game Awards sono davvero tantissimi, di cui alcuni particolarmente degni di nota. Soltanto negli ultimi giorni un noto insider aveva preannunciato la certezza che avremmo avuto modo di vedere Senua’s Saga: Hellblade 2 durante i TGA, che oggi un’ulteriore fonte offre credito a questo rumor. A dire la sua è il già noto Jez Corden di Windows Central e The Xbox Two, che durante la più recente puntata di un podcast ha rivelato che Senua’s Saga: Hellblade 2 sarà presente ai The Game Awards 2021, sebbene non sia convinto in che forma.

Hellblade: Senua’s Sacrifice è il primo capitolo della serie di Ninja Theory, attualmente in sconto.

Si tratta del terzo insider affidabile a riferire questo dettaglio, dopo Klobrille e il giornalista Jeff Grubb, a riprova della concreta possibilità di poter finalmente tornare a vedere l’opera di Ninja Theory. Chiaramente, non possiamo prendere questa affermazione come una conferma assoluta che la prossima avventura di Senua sarà presente ai The Game Awards e quindi vi consigliamo di prendere tale news con le pinze.

Tuttavia, se c’è qualcosa di cui possiamo davvero essere sicuri è che questa edizione dei TGA potrebbe rivelarsi davvero molto interessante, soprattutto se consideriamo la grande quantità e qualità dei giochi in arrivo nei prossimi anni su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere eventuali aggiornamenti e non dimenticate che i The Game Awards 2021 si terranno alle 2:00 della notte tra il 9 e il 10 dicembre 2021.