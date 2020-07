The Last of Us 2: Neil Druckmann risponde a critiche ed haters

Quando un gioco come The Last of Us 2 è tanto atteso da essere uno dei titoli più ambiti di un’intera generazione, è normale che un prodotto del genere si porti dietro tutta una serie di discussioni una volta che esce sul mercato. La nuova opera di Naughty Dog però, ha ricevuto molte critiche aspre nel corso dei giorni pre e post rilascio tanto che l’attenzione sul gioco è sempre stata altissima. Di recente è proprio il game director Neil Druckmann ad essersi espresso rispondendo sia ad alcune delle critiche che a tutti gli haters del gioco.

Durante l’ultima puntata del podcast LeGIT, condotto proprio da Troy Baker; colui che ha dato voce al personaggio di Joel Miller; il game director di The Last of Us 2 ha voluto chiarire una delle critiche che lo hanno smosso di più. Secondo alcuni giocatori infatti, questo secondo capitolo della saga dura troppo e la colpa di ciò viene affibbiata al reparto marketing. “Per alcuni può durare troppo, per altri potrebbe essere lungo il giusto, ma è stata una nostra decisione renderlo così lungo” ha risposto Druckmann.

Subito dopo, il game director di The Last of Us 2 ha voluto aggiungere quanto segue per chiarire ulteriormente la situazione: “Secondo alcuni il gioco sarebbe troppo lungo a causa del reparto marketing, che vuole far vendere sempre giochi grandi e sconfinati. In 16 anni trascorsi in Naughty Dog, nessuno del marketing ci ha mai detto cosa dovrebbe esserci nel gioco, o quanto dovrebbe durare. The Last of Us 2 ha la longevità che ha per nostro preciso volere”

Neil Druckmann ne ha per tutti nella sua ultima apparizione nel podcast di Troy Baker, rispondendo anche a tutti gli haters che nel corso degli ultimi mesi hanno attaccato il gioco anche con argomentazioni che si sono rivelate essere sterili e fallaci. Il game director si è quindi limitato a mandarli a quel paese senza mezzi termini. Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Drukcmann su critiche ed haters di The Last of Us 2?