L’annuncio di The Last of Us Part 1 è stato sicuramente uno dei più importanti del periodo della Summer Game Fest 2022. In molti hanno accolto questo remake del primo iconico capitolo della saga con grande entusiasmo, ma c’è stata anche una folta fetta di appassionati che sono rimasti dubbiosi su quanto visto del gioco in questi mesi. A mancare all’appello c’è ancora un video gameplay che possa mostrare più nel dettaglio come verrà riproposto il grande classico di Naughty Dog, ma nel frattempo lo stesso team di sviluppo ha voluto fare un annuncio importante.

Giusto in queste ore è apparso sul Twitter di Naughty Dog un post che annuncia l’entrata in fase gold dell’ormai prossimo all’uscita The Last of Us Part 1. Il tutto è stato affiancato dalla ripubblicazione del trailer con il quale era stato presentato il progetto lo scorso giugno, il quale mette in mostra alcuni dei personaggi e dei momenti più iconici del primo amatissimo The Last of Us con un dettaglio maggiore e una pulizia visiva che porta il tutto a un nuovo livello qualitativo.

Quando un videogioco entra in fase gold significa che lo sviluppo sta per volgere alla fase conclusiva e il periodo di lancio può dirsi praticamente confermato. A poco meno di due mesi dall’uscita di The Last of Us Part 1, Naughty Dog si potrà ora concentrare su tutta una serie di dettagli e, ovviamente, sulla prossima fase di promozione del gioco che ci avvicinerà al fatidico day one del titolo.

Thrilled to announce The Last of Us Part I has gone gold! ✨ Congratulations to the Dogs and our partners @PlayStation who contributed their passion and talent to the growing world of #TheLastofUs! pic.twitter.com/PGd9ezWuZC — Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 11, 2022

Ora che abbiamo ricevuto questa importante notizia, i fan della popolare e sempre più in espansione IP di Naughty Dog e PlayStation possono essere certi di ritrovarsi il gioco fra le mani tra non molto. Vi ricordiamo, infatti, che il remake del primo The Last of Us uscirà esclusivamente sulla console PlayStation 5 a partire dal prossimo 2 settembre 2022.