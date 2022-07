Negli scorsi giorni The Last of Us Part 1 è stato protagonista di una serie di innumerevoli leak. Tra questi sono apparsi in rete alcuni video di gameplay accompagnati da diverse immagini che hanno permesso ai più curiosi di vedere in azione il gioco. Fin da quando fu annunciato questo rifacimento, infatti, molti appassionati hanno cominciato ad avere dubbi su questo progetto, ma finalmente Naughty Dog ha pubblicato un lungo video ricco di informazioni e gameplay sul gioco di prossima uscita.

Il video è stato pubblicato sul canale ufficiale PlayStation, dove il team di Naughty Dog che ha lavorato a The Last of Us Part 1 ha voluto raccontarci di più sul ritorno del primo iconico The Last of Us. Oltre a mostrarci alcuni lunghi spezzoni del gioco in azione, gli sviluppatori che hanno lavorato al progetto si sono espressi raccontando nel dettaglio quelle che sono le differenze con la versione originale del gioco uscito nel 2013 su PlayStation 3.

Come già annunciato in precedenza, il team di sviluppo ha nuovamente confermato come il gioco è stato ricostruito da zero per guadagnare tutta una serie di migliorie date dall’hardware di PS5. Dall’integrazione alle nuove funzioni del Dualsense alla nuova tecnologia di motion capture per i movimenti dei personaggi fino alle novità tecniche che ha messo sul tavolo il motore proprietario di Naughty Dog, tutto questo vi farà rivivere il primo amatissimo The Last of Us in un modo nuovo.

Ora che abbiamo potuto mettere gli occhi sul gameplay di The Last of Us Part 1, siamo sicuri che molti dei dubbi che sono sorti ad alcuni appassionati spariranno. Ora non resta che aspettare la data di lancio del gioco, il quale arriverà sugli scaffali dei negozi fisici e digitali non prima del prossimo 9 settembre 2022 in esclusiva su PlayStation 5, mentre successivamente verrà rilasciato anche su PC.